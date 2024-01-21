«Эвакуировали всех»: Мощный пожар произошел посреди ночи в порту Усть-Луга в Ленобласти

Тем временем администрация Кингисеппского района ввела режим повышенной готовности. Глава района Юрий Запалатский организовал заседание оперативного штаба. Все ответственные специалисты региона разбужены и выехали на место происшествия, однако пока не известна ни площадь пожара, ни что именно горит. Судя по описанию завода «Новатэка» в Сети, порт в Усть-Луге находится у берега и не только принимает у себя крупные корабли, но и перерабатывает газовый конденсат, из которого получает керосин, дизель и мазут. На сайте marinetraffic.com указано, что в ночь на 21 января в порту находились как минимум три танкера из Бельгии, Омана и Ливии. Об их состоянии ничего не известно.