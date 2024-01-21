В МВД рассказали подробности жестокой смертельной резни в квартире в Перми

Подробности жестокой смертельной резни в квартире в Перми рассказали в МВД по Пермскому краю.
Речь идёт о двойном убийстве, которое произошло в Свердловском районе 17 января. Во время преступления были зарезаны два мужчины — 1963 и 1965 годов рождения.
«В квартире в ходе конфликта двум мужчинам были нанесены множественные удары колюще-режущим предметом в область грудной клетки и головы, от которых они скончались на месте. Злоумышленник предпринял попытку сокрытия следов преступления путём поджога квартиры, после чего скрылся», — рассказали в полиции подробности убийства в Перми.
Личность подозреваемого, который попытался скрыть следы двойного убийства, установили сотрудники уголовного розыска МВД по Пермскому краю. Они задержали 30-летнего пермяка. После предъявления обвинения в убийстве двух лиц он был заключён под стражу.
Напомним, расследование жестокого убийства занимается СКР по Пермскому краю. Следователи назначили проведение судмедэкспертиз после осмотра места происшествия.