В МВД рассказали подробности жестокой смертельной резни в квартире в Перми

«В квартире в ходе конфликта двум мужчинам были нанесены множественные удары колюще-режущим предметом в область грудной клетки и головы, от которых они скончались на месте. Злоумышленник предпринял попытку сокрытия следов преступления путём поджога квартиры, после чего скрылся», — рассказали в полиции подробности убийства в Перми.