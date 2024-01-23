Двое взрослых и младенец пострадали в ночной аварии на М-4 в Ростовской области

Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.