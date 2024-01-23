Двое взрослых и младенец пострадали в ночной аварии на М-4 в Ростовской области

Двое взрослых и младенец пострадали в аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел после полуночи на территории Каменского района. Предварительно, 33-летний водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал с дороги.
Пострадали сам владелец автомобиля, пассажир 23 лет и младенец 2023 года рождения. Сейчас причины и обстоятельства случившегося еще выясняются.
Правоохранители просят автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.