СКР проверит данные о тайном использовании причастных к взрыву на Крымском мосту

По данным издания, в материалах уголовного дела, возбужденного по ст. 205 УК РФ (террористический акт), фигурируют восемь граждан России, Армении и Украины. Как заявили представителей спецслужб Украины, обвиняемые могли не знать о подготовке теракта, их использовали «втемную».



Источники сообщают, что подозреваемые являлись представителями логистических компаний, которые тайно были использованы для отправки взрывчатки исполнителям террористического акта. Так 22,1 кг груза, большей частью которого являлось взрывчатое вещество, организаторы теракта отправили из порта Одессы в Болгарию, воспользовавшись услугами украинской компании «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A. Из болгарского Русе взрывчатку доставили в Грузию, а после — в Армению.



«С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале “Трансальян”, груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. После этого отправителем пленки выступало ООО “Гу ар джи групп” из города Алаверди (Армения), а получателем — некое ООО “Лидер” из Москвы», — сообщает издание.



В Россию груз попал через пункт пропуска на границе с Грузией Верхний Ларс, после чего был доставлен на оптовую базу в Армавир. Взрывчатка в составе другого груза была отправлена компанией «ТЭК-34» в адрес компании в Симферополе. Во время транспортировки отправки через Крымский мост, взрывчатку дистанционно подорвали.



Взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября 2022 года, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека. Подозреваемые в подготовке и совершении теракта содержатся под стражей с 2022 года. Согласно решению Московского городского суда действие меры пресечения продлено до 8 апреля 2024 года.



Анастасия Донскова.