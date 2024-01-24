Источник сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области

Как написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, крушение произошло в Корочанском районе.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.
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Как написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков, крушение произошло в Корочанском районе.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.