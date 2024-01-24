В Белгородской области разбился Ил-76

Минобороны позднее заявило, что Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полета. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили в Белгородскую область для обмена.