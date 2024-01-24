В Белгородской области разбился Ил-76

В Белгородской области разбился самолет Ил-76, сообщил источник РБК близкий к МЧС. О крушении самолета также сообщили телеграм-канал 112 и телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источники, и SHOT со ссылкой на очевидцев.
По данным источника РБК, близкого к МЧС, инцидент произошел в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку.
Минобороны позднее заявило, что Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полета. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных перевозили в Белгородскую область для обмена.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочановском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.
Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев, Елена Чернышова