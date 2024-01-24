Самолет Ил-76 с военнопленными разбился рядом с Воронежской областью

В Корочанском районе Белгородской области в среду, 24 января, около 11:00 упал военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту происшествия уже вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.