Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 с украинскими пленными

Минобороны считает, что самолет был сбит ВСУ, чтобы «обвинить Россию в уничтожении украинских военных». В сообщении ведомства уточняется, что Ил-76 сбили в 11:15 мск. Согласно договоренности, обмен пленными должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Коротиловка на российско-украинской границе.
По его словам, «нет никаких сомнений», что самолет был именно сбит. «По тому видео, которое представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты», — пояснил Бондарев.
Самолет Ил-76 с украинскими пленным на борту был сбит в Корочанском районе Белгородской области сегодня, 24 января. По словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, обмен пленными планировался по схеме «192 на 192». Он утверждает, что следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, но его развернули. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подтвердили только подготовку обмена.