Минобороны раскрыло детали крушения Ил-76 с украинскими пленными

Самолет Ил-76 с украинскими пленным на борту был сбит в Корочанском районе Белгородской области сегодня, 24 января. По словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, обмен пленными планировался по схеме «192 на 192». Он утверждает, что следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, но его развернули. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подтвердили только подготовку обмена.