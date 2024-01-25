В Башкирии из-за хлопка в котельной сгорел гараж с техникой

В тушении задействованы пожарные МЧС России и «Газпром нефтехим Салават», которые прибыли на место уже через 4 минуты. Внутри гаража горели «ГАЗель», легковой автомобиль «Тойота» и катер. Было обрушено потолочное перекрытие. Открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.



Дознаватель установил, что произошел хлопок в котельной, располагающейся в здании. В результате потолочная плита перекрытия обрушилась на «Газель» и прижала её, начался пожар. Подробности ЧП уточняются.