Отца погибшей в Первоуральске девочки оштрафовали

«Назначен был штраф в размере 5 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе первоуральского суда.
Напомним, 21 января в Первоуральске скончалась пятимесячная малышка. Около 18:00 мать уложила ее спать в кроватку. Так как длительное время девочка плакала, отец укрыл ее одеялом, после чего она утихла. Подойдя к кроватке ребенка около 20:00, мать обнаружила, что девочка умерла. Отец был задержан полицейскими, но на следующий день его отпустили домой. Как сообщил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, вскрытие показало, что смерть ребенка не носит криминальный характер.
Соседи семьи называют Александра «чудовищем». По их словам, мужчина держал в страхе весь дом. Он регулярно пьет и скандалит, был ранее судим. По словам соседей, он много лет назад пырнул ножом зятя, после чего отсидел девять лет. Врачи первоуральской больницы неоднократно жаловались на мужчину в полицию, так как мать девочки, будучи беременной, неоднократно приходила на приемы избитая. При этом женщина сама покрывала сожителя-тирана, и полиция не могла ничего сделать.