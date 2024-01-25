Отца погибшей в Первоуральске девочки оштрафовали

Соседи семьи называют Александра «чудовищем». По их словам, мужчина держал в страхе весь дом. Он регулярно пьет и скандалит, был ранее судим. По словам соседей, он много лет назад пырнул ножом зятя, после чего отсидел девять лет. Врачи первоуральской больницы неоднократно жаловались на мужчину в полицию, так как мать девочки, будучи беременной, неоднократно приходила на приемы избитая. При этом женщина сама покрывала сожителя-тирана, и полиция не могла ничего сделать.