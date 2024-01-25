Высокопоставленного полицейского Волгограда опять не восстановили на работе

Тогда с молодежного фестиваля сотрудники ДПС довезли Анет Сай с мигалками до волгоградского аэропорта, она тут же выложила пост в соцсетях. Но видео оказалось с далеко идущими последствиями. Во всяком случае, для Алексея Климова, который не смирился и попытался восстановиться в должности через суд. Причем, в нескольких инстанциях.