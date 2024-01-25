Высокопоставленного полицейского Волгограда опять не восстановили на работе

Полковник полиции Алексей Климов так и не смог восстановиться на работе после увольнения из-за скандального видео с певицей Анет Сай. Летом прошлого года он лишился работы вместе с начальником УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александром Степановым. Решение областного ГИБДД был настолько жестким, что популярная артистка даже записала видеоролик с извинениями. Но это ситуацию не спасло.
Тогда с молодежного фестиваля сотрудники ДПС довезли Анет Сай с мигалками до волгоградского аэропорта, она тут же выложила пост в соцсетях. Но видео оказалось с далеко идущими последствиями. Во всяком случае, для Алексея Климова, который не смирился и попытался восстановиться в должности через суд. Причем, в нескольких инстанциях.
Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Ворошиловского районного суда об отказе в удовлетворении иска Алексея Климова о признании приказа о его увольнении со службы незаконным.
Климов просил признать незаконным заключение служебной проверки ГУ МВД России по Волгоградской области, а также приказов областного главка МВД России о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и МВД России о расторжении контракта и увольнения со службы в органах внутренних дел.
Также Климов хотел вернуться к исполнению своих прямых обязанностей и получить компенсацию морального вреда вместе с неполученным денежным довольствием.