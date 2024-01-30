Ynet: Четырех участников «Би-2», задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль

«После вмешательства МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы, задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль», — отмечает портал.
В публикации уточняется, что все семеро участников группы являются гражданами России. При этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник — является гражданином Австралии и еще один — США.
По процедуре их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд, пишет издание. Четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль и будут депортированы во вторник.
Напомним, музыканты группы Би-2 были задержаны полицией в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Суд приговорил их к штрафу в 95 долларов каждого и депортации. Покинуть Таиланд они должны за свой счет.