Кислотно-зеленая вспышка напугала жителей подмосковного Подольска

По словам очевидцев феномена, необычное явление в небе наблюдалось в Подольске около 08:30. На текущий момент сотрудники МЧС проверяет информацию касательно вспышки света. Подписчикам канала, в свою очередь, предложили самостоятельно разобраться в природном явлении и написать догадки в комментариях.