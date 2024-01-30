Кислотно-зеленая вспышка напугала жителей подмосковного Подольска

Об этом сообщил Telegram-канал Shot, ссылаясь на данные горожан.
По словам очевидцев феномена, необычное явление в небе наблюдалось в Подольске около 08:30. На текущий момент сотрудники МЧС проверяет информацию касательно вспышки света. Подписчикам канала, в свою очередь, предложили самостоятельно разобраться в природном явлении и написать догадки в комментариях.
— Что это было — загадка. Уважаемые знатоки из комментариев, ваш выход, — следует из публикации в Telegram-канале Shot.
Один из подписчиков канала иронично сообщил, что это происки внеземных цивилизаций.
— Инопланетяне приехали, — написал пользователь в комментарии.
Жители Челябинска заметили странное свечение и вспышки в окрестностях города. Об этом 29 января сообщил глава областной Общественной палаты Николай Дейнеко. После вспышек в районе Красное Поле, а также в соседней деревне Моховички частично отключился свет.