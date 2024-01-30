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«Пострадали четыре человека»: в Башкирии на трассе М-5 столкнулись два грузовика и две легковушки

В Башкирии в массовом ДТП с двумя фурами разбились четыре человека.
Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня утром, 30 января, на границе Туймазинского и Благоварского районов Башкирии произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, а также региональных МЧС и Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1352 километре трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, водитель Lada Largus не справился с управлением и авто занесло на «встречку», где произошло врезался в грузовик Sitrak. После этого попутные Exeed и грузовой Volvo тоже столкнулись.

На место ЧП были направлены спасатели и пожарные. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое водителей доставлены в больницу, третьему оказали медицинскую помощь в карете скорой помощи.