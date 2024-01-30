«Пострадали четыре человека»: в Башкирии на трассе М-5 столкнулись два грузовика и две легковушки

Сегодня утром, 30 января, на границе Туймазинского и Благоварского районов Башкирии произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали пресс-службы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, а также региональных МЧС и Госавтоинспекции.
Авария случилась на 1352 километре трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, водитель Lada Largus не справился с управлением и авто занесло на «встречку», где произошло врезался в грузовик Sitrak. После этого попутные Exeed и грузовой Volvo тоже столкнулись.
На место ЧП были направлены спасатели и пожарные. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. В результате ДТП пострадали четыре человека, двое водителей доставлены в больницу, третьему оказали медицинскую помощь в карете скорой помощи.