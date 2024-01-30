«Пострадали четыре человека»: в Башкирии на трассе М-5 столкнулись два грузовика и две легковушки

Авария случилась на 1352 километре трассы М-5 «Урал». Согласно предварительным данным, водитель Lada Largus не справился с управлением и авто занесло на «встречку», где произошло врезался в грузовик Sitrak. После этого попутные Exeed и грузовой Volvo тоже столкнулись.