В МЧС обратились к казахстанцам

В поселке Ботакара ночью 30 января в результате взрыва произошло обрушение двухэтажного 12-квартирного дома. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже. Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично были повреждены и другие квартиры. Из проживавших 46 человек на момент ЧП в доме находились 35.