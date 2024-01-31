Как воронежцам спастись при взрывах вражеских беспилотников

После атаки украинских нацистов на Воронеж ночью 16 января, в результате которой пострадала 10-летняя девочка и были частично разрушены несколько квартир, горожане задумались, как обезопасить себя в случае повторения таких ЧП. Поэтому важно понять хотя бы в общих чертах, как действовать в угрожающих ситуациях. Советы дали эксперты, работавшие в «горячих точках», а сейчас ведущие занятия в волонтерской организации «Рокот-Воронеж».
В СОВРЕМЕННЫХ ПОДВАЛАХ ВО ВРЕМЯ ВОЗДУШНЫХ АТАК ЛУЧШЕ НЕ ПРЯТАТЬСЯ.
Полковник Юрий Мягков, бывший офицер войск правительственной связи, рассказал, где лучше укрываться от прилета вражеских дронов:
— Если донесся звук взрыва, а вы целы, сразу падайте: следующий может быть ближе. Голову надо руками прижать, пока обстрел не прекратится. Если находитесь на улице, оглядитесь, ищите выступ, даже тротуара, канаву, бетонную конструкцию. За ними можно спрятаться и снизить шанс попадания осколков. Лучше открыть рот, чтобы уравновесить давление, иначе можно получить повреждение барабанных перепонок. Ни в коем случае не укрывайтесь под зданием и под деревьями. В первом случае можно «поймать» град осколков стекла, летящих с поврежденного дома. Не многим лучше в этом случае и деревья: может упасть ветка или часть ствола и придавить. Не кидайтесь в воду: при взрыве получите удар, от которого могут разорваться легкие и произойти кровоизлияние в мозг. В ящики, контейнеры тоже не прячьтесь — окажетесь в ловушке. А вот в траншеях, канавах на открытом месте можно укрыться. Еще лучше — залезть в канализационный люк, только аккуратно, чтобы ничего себе не сломать.
Юрий Николаевич добавляет, что еще опаснее находиться во время подобного ЧП в транспорте:
— Не думайте, что вы «в домике»: у вас бензобак или газовое оборудование. И то, и другое так может взорваться — мало не покажется. Поэтому надо быстро выскочить из автомобиля, автобуса или троллейбуса, лечь на землю, подыскав надежное укрытие. Ни в коем случае не прячьтесь за машинами или под ними: при попадании они мигом взрываются.
Отдельно Юрий Мягков остановился на правилах безопасности при прилете в квартиры или частные дома:
— Современные подъезды, пристройки, подвалы по большому счету не пригодны для укрытия в случае обстрела. Лучше, если не дошли до дома и раздался взрыв, вообще отбежать по крайней мере 30 метров от многоэтажек. Если вы в своей квартире, укройтесь в самом безопасном изолированном месте — в ванной. Накройтесь чем-нибудь — и шанс уцелеть достаточно велик. Впрочем, подойдут также тамбур, коридор, прихожая. Должно быть не менее двух стен между вами и окнами, держитесь подальше от дверей со стеклами. Можно даже залезть под стол. Не выбегайте на лестницу и тем более ни в коем случае не садитесь в лифт: более жуткой огненной ловушки трудно представить. Надо держаться подальше от балконов, парапетов, карнизов и, естественно, оголенных проводов. Успокойтесь, для этого считайте время по секундам. Если этого не делать, может возникнуть иллюзия, что взрывы длятся целый час, в то время как на самом деле это, как правило, минуты две, не больше. Если вы в частном доме, то подвал вы или ваши предшественники делали для себя, а значит, более-менее по уму. Там можно укрыться, но оставьте табличку, где вас искать в случае завалов. С собой надо взять мобильные телефоны и запас еды и питья.
Наш собеседник добавил:
— После обстрела или налета дронов смотрите внимательно под ноги. Там могут быть так называемые «лепестки». Если на них наступит взрослый, ногу по щиколотку отрывает, если ребенок — может быть еще хуже. Опасайтесь и штуковин, похожих на цоколь лампочки. Такая форма у некоторых кассетных боеприпасов. Все в курсе, как они разлетаются и какие страшные ранения наносят.
ОБЫЧНАЯ АПТЕЧКА ИЗ МАШИНЫ ПРИ ЧП БЕСПОЛЕЗНА.
Рассмотрим несколько вариантов ЧП. Но перед этим нужно иметь в виду: у вас должны быть под рукой расходные материалы, чтобы помочь раненым. Поэтому с собой лучше иметь на всякий случай портативную аптечку. Какую, рассказал один из волонтеров «Рокот-Воронеж» Игорь:
— Брать из вашей машины аптечки категорически не советую. По сути, она совершенно бесполезная, там практически ничего нет. Настоящая аптечка, годная для применения в ЧП, выглядит так. Первое — перчатки для собственной безопасности. Далее нормальный рабочий жгут. Бинтов как можно больше. Намного проще пользоваться эластичными. Термоодеяло, чтобы закрыть раненого. Салфетки марлевые, чтобы закрыть травму. Раствор хлоргексидина, чтобы обработать грязную рану. Пластыри разнообразные, скотчи. Согревающий, противоожоговый пакеты. Портативный фонарик. Расширенный вариант аптечки — это еще ножницы, тонометр.
Игорь также поделился советом, как действовать в случае, если увидели после взрыва или еще какого-либо ЧП лежащего на улице человека, а крови при этом не видно:
— Прежде всего надо убедиться в собственной безопасности. Чтобы с нами не случилось то же, что и с ним. Позвонить 112 или 103, вызвать скорую. Сообщите, что человек лежит без сознания, назовите его пол, примерный возраст, место, где это произошло. Затем проверьте состояние пострадавшего. Надо убедиться, что он дышит. Алгоритм: чувствую, ощущаю, слышу. То есть, чувствовать движение грудной клетки, ощущать щекой дыхание и его слышать. Не дышит — делаем сердечно-легочную реанимацию. Если дышит — выясняем дальше, что случилось. В первую очередь проверьте проходимость дыхательных путей. Для этого надо осторожно приподнять голову, приоткрыть рот и убедиться, что там нет посторонних предметов. Если рвота, поверните голову набок, чтобы человек не захлебнулся, либо аккуратно положите его набок полностью. Далее надо проводить сердечно-легочную реанимацию. Для этого нужно убрать руку человека, чтобы она не мешала, расстегнуть одежду. Мысленно делим грудную клетку напополам и чуть ниже середины «работаем». Одну ладонь накладываем на другую, глубина надавливания 5 — 6 см, скорость — 100 — 120 нажатий в минуту. Нужно приподняться над человеком и нажимать не руками, а тазом — значит, практически силой всего тела. После 30 нажатий нужно закрыть нос, приподнять подбородок и сделать два вдоха. Если нет эффекта, нужно заново качать грудную клетку. Так продолжать, пока человек не задышит или не придет в сознание. Либо пока медики не приедут.
ТРОГАТЬ ТОРЧАЩИЙ ИЗ ТЕЛА ПРЕДМЕТ ИЛИ ОБГОРЕЛЫЕ МЕСТА РАНЫ НЕЛЬЗЯ.
Другие случаи, при которых нужно оказывать первую помощь, разобрали женщины, работающие в «Рокоте-Воронеж». Одна из них, Светлана Макарова, имеет опыт двух командировок в Чечню и 15 лет службы в армии, удостоена трех наград МВД. Светлана Семеновна рассмотрела случай простого ранения ноги:
— В этой ситуации надо наложить жгут. Держите толстый конец в правой руке, тонкий — в левой, приподнимите ногу. Накладываем жгут от бедра до колена. Делаем три фиксирующих оборота, потом завязываем узел. Необходимо написать время наложение жгута на нем либо на лбу или на щеке раненого. Потом либо делаем стандартную «шину» (приспособление для обездвиживания), либо просто прикладываем больную ногу к здоровой и фиксируем.
Наталья Мамонтова работает врачом общей практики, а в свободное время трудится инструктором практической медицины. Наталья Вячеславовна рассмотрела случай, когда из раны торчит посторонний предмет:
— В первую очередь нужно остановить кровотечение. Накладываем повязку выше места травмы. Торчащий предмет нельзя доставать и даже трогать. Мы не знаем, как он вошел в мягкие ткани, есть вероятность повреждения сосудов, нервов. Выдернув предмет, мы только разбередим рану. Ее надо обложить хотя бы с двух сторон. И дальше обматываем бинт сначала ниже, потом выше раны. Потом наискосок круг, круг в середину. Все забинтовываем, не трогая торчащий предмет. Нет бинта — отрываем кусок от платья или пользуемся шарфом. Потом фиксируем повязку. Итог — наложили жгут, приостановили кровотечение. Затем надо накладывать шину либо просто прижать поврежденный орган к телу. Можно соорудить носилки и дотащить раненого до дороги или магазина и там ждать врачей.
Инструктор Борис сам скоро собирается на СВО. Он тоже специалист по тактической медицине. Борис дает совет, как помогать человеку, попавшему под завал, при условии, что у него льется кровь и застряла его рука или нога:
— Мы не знаем, сколько времени пострадавший провел под завалом. Если больше часа, в организме уже начали скапливаться токсины в руках и ногах, образовываться тромбы. Если резко поднять тяжесть, тромб может оторваться и пойти в кровеносную систему, могут отказать почки. Поэтому лучше ее вообще не трогать, а ограничиться наложением повязки. Рассмотрим случай, когда заблокирована нога. От тазобедренной части до колена мысленно делим ее на три части и вверху второй трети делаем повязку, чтобы остановить кровопотерю. Если зажата рука, тоже заматываем ее чуть выше середины. Остальные действия могут произвести только медики.
Мать 12 детей Любовь Карслыер — участница СВО. Поэтому советы ее особенно ценны. Любовь рассказала, как оказывать помощь, если у раненого ожоги или сильное кровотечение:
— Сначала убедитесь в собственной безопасности, осмотритесь, есть ли оголенные провода, подозрительные металлические конструкции. Дальше контролируем, человек в сознании или нет. В любом случае вызываем 112 или 103. Лучше всего ждать скорую. Если кожа обуглилась, ни в коем случае не отдираем ее. Вокруг можно обрезать ткань — то, что прикипело, не трогаем. Накладываем повязку, желательно стерильную, можно просто бинт обычный. Все это аккуратно, не туго фиксируем. Если сильное артериальное кровотечение, прижмите рану пальцами, наложите жгуты или что-то на шею. Просим раненого самого прижать к шее бинт (повязку), если он в сознании. Если без сознания — делаем сами. Мы его сажаем и перематываем место ранения. Не надо сильно пережимать, чтобы человек дышать мог. Можно и себе помощь оказывать — сесть или лечь, лучше лечь. Тоже зажимаем рану рукой, облокотились, прижали. Накладываем бинт (повязку) — часть жгута держим во рту, перекидываем под рукой, затягиваем. Делаем так, чтобы ничего не соскакивало. Но по-хорошему надо приходить к нам, в «Рокот-Воронеж», и учиться.
Кстати, на одном из подобных занятий удалось побывать. Весьма наглядно: Светлана Макарова, к примеру, кричит: «Граната!». Люди, занимающиеся в группе, падают. Светлана Семеновна потом подходит к каждому и говорит, что в такой позе он, вероятно, либо ранен, либо вообще убит. Правильно падать таким образом учатся на весьма наглядном примере. И постепенно узнают, что нужно не только закрывать по максимуму голову руками, но и прижимать их к телу так, чтобы не были открыты подмышки, где расположены важные для жизни артерии.
ЗНАЙ!
Чтобы записаться на курсы в «Рокот-Воронеж», нужно заполнить анкету, доступную по следующей ссылке. Группы набирают, как правило, раз в месяц. Курс первой помощи обязателен для прохождения остальных. Обучение бесплатное.
По другим вопросам волонтерам можно написать в телеграм на @rokot36 или «ВКонтакте».
КСТАТИ.
ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.
Курсы по обучению навыкам первой помощи также проводят на базе учебно-методического отдела Воронежского областного центра медицины катастроф. Их можно пройти по двум программам: «Первая помощь пострадавшим в ДТП» (36 часов) и «Правила оказания первой помощи при несчастных случаях и ЧС» (16 часов). В группе обычно занимаются 15 человек. Занятия по программам идут ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00. Заявку для прохождения курсов можно подать по электронной почте центра: mail@vtcmk.zdrav36.ru