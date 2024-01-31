Как воронежцам спастись при взрывах вражеских беспилотников

— Современные подъезды, пристройки, подвалы по большому счету не пригодны для укрытия в случае обстрела. Лучше, если не дошли до дома и раздался взрыв, вообще отбежать по крайней мере 30 метров от многоэтажек. Если вы в своей квартире, укройтесь в самом безопасном изолированном месте — в ванной. Накройтесь чем-нибудь — и шанс уцелеть достаточно велик. Впрочем, подойдут также тамбур, коридор, прихожая. Должно быть не менее двух стен между вами и окнами, держитесь подальше от дверей со стеклами. Можно даже залезть под стол. Не выбегайте на лестницу и тем более ни в коем случае не садитесь в лифт: более жуткой огненной ловушки трудно представить. Надо держаться подальше от балконов, парапетов, карнизов и, естественно, оголенных проводов. Успокойтесь, для этого считайте время по секундам. Если этого не делать, может возникнуть иллюзия, что взрывы длятся целый час, в то время как на самом деле это, как правило, минуты две, не больше. Если вы в частном доме, то подвал вы или ваши предшественники делали для себя, а значит, более-менее по уму. Там можно укрыться, но оставьте табличку, где вас искать в случае завалов. С собой надо взять мобильные телефоны и запас еды и питья.