В ДТП с фурой на воронежской трассе погибли женщина и ее 4-дневный малыш

Смертельное ДТП произошло на 646-м км федеральной трассы М-4 «Дон» около села Лосево Павловского района. В аварии погибли 31-летняя женщина и младенец, которому было всего 4 дня. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области 31 января.