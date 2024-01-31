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В ДТП с фурой на воронежской трассе погибли женщина и ее 4-дневный малыш

Новорожденный малыш и женщина погибли в лобовом столкновении иномарки с фурой в Воронежской области.
Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на 646-м км федеральной трассы М-4 «Дон» около села Лосево Павловского района. В аварии погибли 31-летняя женщина и младенец, которому было всего 4 дня. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области 31 января.

Авария произошла днем ранее. Жительница Калачеевского района ехала на автомобиле Volkswagen Polo. В какой-то момент она не справилась с управлением, машину вынесло на встречку. Там произошло столкновение с большегрузом Scania, которым управлял 52-летний житель Краснодарского края.

Женщина и малыш погибли на месте. Водителю фуры, которая вылетела с дороги, также понадобилась помощь медиков. Он находится в больнице.

Полиция проводит проверку.

несчастный случай