В ДТП с фурой на воронежской трассе погибли женщина и ее 4-дневный малыш

Смертельное ДТП произошло на 646-м км федеральной трассы М-4 «Дон» около села Лосево Павловского района. В аварии погибли 31-летняя женщина и младенец, которому было всего 4 дня. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области 31 января.
Авария произошла днем ранее. Жительница Калачеевского района ехала на автомобиле Volkswagen Polo. В какой-то момент она не справилась с управлением, машину вынесло на встречку. Там произошло столкновение с большегрузом Scania, которым управлял 52-летний житель Краснодарского края.
Женщина и малыш погибли на месте. Водителю фуры, которая вылетела с дороги, также понадобилась помощь медиков. Он находится в больнице.
Полиция проводит проверку.