«За нравственные страдания»: в Волгограде мать депутата Хахалева потребовала с государства 6 млн за смерть сына

Следствие долго разбиралось, кто же виноват в случившемся. В тюрьму по решению Дзержинского райсуда отправились сотрудники государственной инспекции по маломерным судам — Сергей Петров и Елена Белякова. Они получили по три года колонии. Также к ответственности привлекли бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, который достоверно зная, что у Хахалева нет ни документов, ни навыков управления судном, не предотвратил трагедии. А все потому, что был давним знакомым владельца катамарана.