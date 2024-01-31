«За нравственные страдания»: в Волгограде мать депутата Хахалева потребовала с государства 6 млн за смерть сына

6 миллионов рублей потребовала с государства мать погибшего в ЧП с баржей депутата Дмитрия Хахалева из Волгоградской области, который был за штурвалом катамарана, столкнувшегося с сухогрузом на Волге. Жертвами стали 11 человек. Надежда Хахалева пыталась реабилитировать сына спустя пять лет, обратившись в суд Центрального района. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на материалы дела, ей удалось отсудить лишь малую часть.
Напомним, трагедия произошла в июне 2018 года в районе Речпорта. На катамаране «Елань 12», принадлежавшего Хахалеву, находились 15 отдыхающих. Компания весело проводила время. Однако из-за нарушений правил безопасности перегруженное судно без габаритных огней внезапно столкнулось с баржей. Люди оказались в воде. Выжили только четверо.
Следствие долго разбиралось, кто же виноват в случившемся. В тюрьму по решению Дзержинского райсуда отправились сотрудники государственной инспекции по маломерным судам — Сергей Петров и Елена Белякова. Они получили по три года колонии. Также к ответственности привлекли бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, который достоверно зная, что у Хахалева нет ни документов, ни навыков управления судном, не предотвратил трагедии. А все потому, что был давним знакомым владельца катамарана.
И, наконец, суд долго устанавливал причастность директора лодочной станции «Пристань» к трагедии Леонида Жданова. Мужчины в ту ночь не было на рабочем месте, но его сотрудники не обеспечили контроль за выходом в плавание и возвращением судна обратно. В итоге волгоградцу все-таки дали 4 года условно.
Установили и виновность капитана Дмитрия Хахалева к гибели его пассажиров. Владелец катамарана был нетрезв и нарушил требования безопасности. Однако родственница решила взыскать с МВД многомиллионную компенсацию.
«В обоснование иска указала, что по вине и.о. начальника линейного пункта полиции на станции Котельниково линейного отделения полиции на станции Сарепта Волгоградского ЛУ МВД России Климова, злоупотребившего своими должностными полномочиями, произошло воднотранспортное происшествие, в результате которого погиб ее сын Хахалев», — говорится в материалах дела.
Климова привлекли к ответственности, но волгоградка потребовала рекордную сумму за причиненные ей страдания.
«Ссылаясь на то, что гибель сына причинила истцу физические и нравственные страдания, выразившиеся в стрессе, ухудшении здоровья, эмоциональном расстройстве, переживании из-за потери близкого человека, испытании горя, чувства утраты, просила взыскать с МВД России и УФК компенсацию морального вреда в размере 6000000 рублей», — указано в требованиях истца.
При вынесении решения суд учел степень вины самого Хахалева, и взыскал с государства в лице МВД 200 тысяч рублей. Женщина подала апелляцию, однако облсуд не изменил этого решения.