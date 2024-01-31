Очередное смертельное ДТП произошло на трассе А-180 «Нарва» под Петербургом

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительной информации, в среду, 31 января, около 13:18 женщина-водитель в возрасте 28 лет, управляя автомобилем Hyundai Tucson, при совершении обгона справа, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «КамАЗ», за рулем которого находился 39-летний водитель.



В результате столкновения автомобилистка скончалась на месте аварии.



В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Причины и подробности произошедшего выясняются.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе движение по трассе А-180 «Нарва» в Ленобласти перекрывали из-за массовой аварии, которая произошла вследствие гололеда.