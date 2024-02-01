Восемь машин столкнулись на трассе в Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства массовой аварии на 78-м километре автодороги «Екатеринбург — Тюмень». В районе Богдановича движение транспорта перекрыто в оба направления, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, на трассе столкнулись восемь транспортных средств, пять из которых — грузовые.
«Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии», — рассказали в региональной ГИБДД.
Водителей информируют, что объезд участка возможен по автодороге «Грязновское — Асбест» через Сухой Лог.