Житель Волгоградской области обвиняется в убийстве двух братьев

По данным правоохранителей, 7 июля минувшего года обвиняемый прибыл на остров Сарпинский Кировского района на рыбалку. Здесь он познакомился с двумя братьями, которые тоже ловили рыбу на берегу Волги.
Во время совместного отдыха между мужчинами случилась ссора. В ходе конфликта фигурант дела схватил нож и нанес два удара в шею 51-летнему мужчине. После этого он не менее 16 раз ударил его 59-летнего брата тупым предметом в разные части тела. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.
Обвиняемый, рассчитывая скрыть следы преступления, столкнул тела погибших и часть их вещей в воду, а затем скрылся с острова, сообщили в СУ СКР по региону.
Личность и местонахождение подозреваемого правоохранители установили в кратчайшие сроки благодаря грамотно организованной работе следователей СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД.
Проводится комплекс действий, направленный на окончание расследования. В ближайшее время уголовное дело направят прокурору.