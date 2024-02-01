Житель Волгоградской области обвиняется в убийстве двух братьев

Во время совместного отдыха между мужчинами случилась ссора. В ходе конфликта фигурант дела схватил нож и нанес два удара в шею 51-летнему мужчине. После этого он не менее 16 раз ударил его 59-летнего брата тупым предметом в разные части тела. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.