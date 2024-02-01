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Житель Волгоградской области обвиняется в убийстве двух братьев

В Волгограде 40-летнему мужчине предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Источник: Волгоградская правда

По данным правоохранителей, 7 июля минувшего года обвиняемый прибыл на остров Сарпинский Кировского района на рыбалку. Здесь он познакомился с двумя братьями, которые тоже ловили рыбу на берегу Волги.

Во время совместного отдыха между мужчинами случилась ссора. В ходе конфликта фигурант дела схватил нож и нанес два удара в шею 51-летнему мужчине. После этого он не менее 16 раз ударил его 59-летнего брата тупым предметом в разные части тела. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте.

Обвиняемый, рассчитывая скрыть следы преступления, столкнул тела погибших и часть их вещей в воду, а затем скрылся с острова, сообщили в СУ СКР по региону.

Личность и местонахождение подозреваемого правоохранители установили в кратчайшие сроки благодаря грамотно организованной работе следователей СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД.

Проводится комплекс действий, направленный на окончание расследования. В ближайшее время уголовное дело направят прокурору.