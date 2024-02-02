В Аргентине по запросу властей Украины задержали россиянина

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — указала она в беседе с «РИА Новости».
Пустовалова уточнила, что заседание суда, на котором должно решиться, выдавать задержанного россиянина Украине или нет, состоится в ближайшие 45 дней.
Как добавила дипломат, в Аргентину мужчина прибыл вместе со своей семьей с туристическими целями.
При этом информация о предмете претензий украинских властей к гражданину РФ не приводится.
Ранее, 3 января, сообщалось о задержании в Аргентине россиянки Людмилы Авдюхиной, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Как уточнялось, в России в период с сентября по декабрь 2022 года, будучи директором риелторской компании, Авдюхина разработала мошенническую схему, присвоив средства клиентов. Также у нее были долги на общую сумму более 100 млн рублей. С полученными деньгами она уехала из России. Общая сумма мошенничества достигает $2 млн.