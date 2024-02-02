В Аргентине по запросу властей Украины задержали россиянина

Ранее, 3 января, сообщалось о задержании в Аргентине россиянки Людмилы Авдюхиной, которая была объявлена в международный розыск по обвинениям в мошенничестве. Как уточнялось, в России в период с сентября по декабрь 2022 года, будучи директором риелторской компании, Авдюхина разработала мошенническую схему, присвоив средства клиентов. Также у нее были долги на общую сумму более 100 млн рублей. С полученными деньгами она уехала из России. Общая сумма мошенничества достигает $2 млн.