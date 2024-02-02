Труп спрятал в погребе: житель Башкирии задушил 92-летнюю бабушку футболкой

По версии следствия, обвиняемый с июня 2023 года проживал в Туймазах совместно с 92-летней тетей своей бывшей супруги. Он присматривал за пожилой женщиной, так как последняя нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья. В начале октября злоумышленник по просьбе потерпевшей отвез её на такси в садовый домик в Белебей, где ранее проживал покойный брат женщины, так как последняя не верила, что он скончался.
«В доме мужчина оставил пожилую женщину отдыхать, а сам взялся за распитие спиртных напитков в соседней комнате. Это не понравилось пенсионерке, и она высказала свое недовольство. Тогда туймазинец схватил футболку и начал ею душить пенсионерку. Осознав, что женщина уже не подает признаков жизни, подозреваемый спрятал тело в погребе, прикрыл досками и скрылся с места преступления», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Закрыв дом изнутри, поехал к своей бывшей супруге, где находился до января 2024 года. Обвиняемому удавалось скрывать совершенное преступление, так как, кроме него, с потерпевшей никто близко не общался, а бывшей супруге он сообщил, что отправил пожилую женщину в санаторий. Имея доверенность от умершей на получение пенсии, он сам получал деньги и расходовал их по своему усмотрению.
Впоследствии, не стерпев мук совести, мужчина рассказал о содеянном бывшей супруге, которая обратилась в правоохранительные органы, а через несколько дней мужчина сам явился в отдел полиции и написал явку с повинной.
«По уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.