Труп спрятал в погребе: житель Башкирии задушил 92-летнюю бабушку футболкой

По версии следствия, обвиняемый с июня 2023 года проживал в Туймазах совместно с 92-летней тетей своей бывшей супруги. Он присматривал за пожилой женщиной, так как последняя нуждалась в постоянном уходе по состоянию здоровья. В начале октября злоумышленник по просьбе потерпевшей отвез её на такси в садовый домик в Белебей, где ранее проживал покойный брат женщины, так как последняя не верила, что он скончался.