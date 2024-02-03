Сбившую ребёнка женщину разыскали во Владивостоке

Полиция во Владивостоке разыскала и привлекла к ответственности женщину, сбившую ребенка и скрывшуюся с места ДТП, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Приморскому краю.
В дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение о ДТП в районе дома № 11 «В» на улице 1-я Морская.
На место прибыли должностные лица Госавтоинспекции.
Установлено, что женщина, управляя автомобилем Mazda CX-5, двигалась со стороны улицы Арсеньева в направлении дома № 8 по улице 1-я Морская. Водитель совершила наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть, после чего скрылась с места происшествия.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. Ею оказалась 40-летняя жительница Владивостока.
По факту ДТП возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ.
Также в отношении правонарушительницы составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.