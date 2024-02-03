Минобороны Сирии рассказало о последствиях авиаударов США

«Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности», — сообщается в заявлении.
Минобороны Сирии подчеркнуло, что удары США «не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом».
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.