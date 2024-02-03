На Челябинском тракте произошла массовая авария с КАМАЗом

В Свердловской области на Челябинском тракте произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины в том числе КАМАЗ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась утром 3 февраля на 190 километре трассы. По предварительной информации, водитель на Toyota не выдержал дистанции и столкнулся с двигающимся впереди КАМАЗом, который очищал дорогу от снега.
— Впоследствии грузовой бетононасос, двигающийся в попутном направлении, допустил столкновение с Toyota, от удара с которой произошло столкновение с автомобилем Land Cruiser, двигавшимся по левой полосе, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Водитель Toyota получил различные травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте аварии ограничено движение транспорта. Водители двигаются по одной полосе. Также на участке работают сотрудники ДПС.