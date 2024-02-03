Прокуратура начала проверку после пьяного дебоша на борту «Уральских авиалиний»

— По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, а также законодательства об административных правонарушениях, бездействию сотрудников ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово», — рассказали в ведомстве.