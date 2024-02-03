Прокуратура начала проверку после пьяного дебоша на борту «Уральских авиалиний»

Свердловская транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом на авиарейсе Санкт-Петербург — Екатеринбург. Пассажиры судна «Уральских авиалиний» устроили пьяный дебош в небе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура организовала проверку. Будут изучены обстоятельства случившегося.
— По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, а также законодательства об административных правонарушениях, бездействию сотрудников ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 13 февраля. На пьяных мужчин пожаловалась пассажирка самолета. Весь полет дебоширы не давали покоя остальным людям: шумели, пили и курили.