Число погибших в результате обстрела Лисичанска выросло до семи

Ранее сегодня, 3 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле Лисичанска со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, снаряды попали в пекарню, под завалами могут находиться до 40 человек. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на комендатуру ЛНР писали о как минимум двух погибших и шести пострадавших.