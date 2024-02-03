Число погибших в результате обстрела Лисичанска выросло до семи

Ранее сегодня, 3 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле Лисичанска со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, снаряды попали в пекарню, под завалами могут находиться до 40 человек. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на комендатуру ЛНР писали о как минимум двух погибших и шести пострадавших.
Позднее пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко сообщила, что число пострадавших от обстрела увеличилось до восьми. Троих врачи отпустили домой, пятеро находятся в медучреждениях, в том числе один — в тяжелом состоянии, заявила госпожа Пащенко.