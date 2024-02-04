Бросились на помощь: инцидент на борту «Владивосток — Москва» напугал людей

В самолете «Владивосток — Москва» произошел инцидент с одной из пассажирок. В полете женщина почувствовала себя плохо. К счастью, на борту были студенты из Уссурийска, которые начали оказывать попутчице помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минздрав Приморья.
Будущие медики летели на выставку ВДНХ представлять Приморье на Дне здоровья. В полете одна из пассажирок почувствовала себя плохо и начала терять сознание, ребята тут же подключились к оказанию первой помощи.
Как оказалось, несколько студентов из делегации работают на Станции скорой медицинской помощи в городе Уссурийск уже несколько лет.
Экипаж самолета сообщил наземным службам о происшествии, и по прилету наших ребят заменила бригада медиков аэропорта Шереметьево.
«Благодарим студентов за помощь и желаем хорошей работы на выставке “Россия”, — сообщили в краевом Минздраве.