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Бросились на помощь: инцидент на борту «Владивосток — Москва» напугал людей

Пассажирка почувствовала себя плохо.
Источник: PrimaMedia.ru

В самолете «Владивосток — Москва» произошел инцидент с одной из пассажирок. В полете женщина почувствовала себя плохо. К счастью, на борту были студенты из Уссурийска, которые начали оказывать попутчице помощь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Минздрав Приморья.

Будущие медики летели на выставку ВДНХ представлять Приморье на Дне здоровья. В полете одна из пассажирок почувствовала себя плохо и начала терять сознание, ребята тут же подключились к оказанию первой помощи.

Как оказалось, несколько студентов из делегации работают на Станции скорой медицинской помощи в городе Уссурийск уже несколько лет.

Экипаж самолета сообщил наземным службам о происшествии, и по прилету наших ребят заменила бригада медиков аэропорта Шереметьево.

«Благодарим студентов за помощь и желаем хорошей работы на выставке “Россия”, — сообщили в краевом Минздраве.

здоровье