Арестованный экс-глава правительства Самарской области этапирован в Москву

Ожидается, что вагонзак, на котором перевозят экс-чиновника, прибудет в Москву в середине недели. Уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в середине января 2024 года взял под свою юрисдикцию центральный аппарат МВД РФ.



Дело было возбуждено 13 ноября 2023 года ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. На следующий день врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области объявил о решении уйти в отставку из-за состояния здоровья. 16 ноября суд арестовал Виктора Кудряшова на два месяца, а позже продлил срок пребывания под стражей до 12 марта 2024 года.



В суде гособвинитель заявил о том, что экс-глава правительства Самарской области вместе с ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ВТС) создал ОПГ и совершил махинации с бюджетными деньгами на строительство новой станции метро. В фабуле обвинения говорится, что «своими действиями бывший чиновник ввел в заблуждение президента РФ и федеральное правительство».



Также в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в ноябре 2023 года был задержан и арестован врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев. Следствие считает, что региональное Управление капитального строительства под руководством чиновника необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» без прохождения государственной экспертизы. Михаил Асеев согласился сотрудничать со следствием, заключил сделку и был переведен под домашний арест.



Виктор Кудряшов, по данным «Ъ-Волга», отказывается от дачи показаний и со следствием не сотрудничает. По информации издания, уголовному делу в отношении бывшего главы регионального правительства придан статус «особой важности». МВД РФ уже сформировал следственную группу, которая будет заниматься расследованием.



Оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении Виктора Кудряшова осуществляет центральный аппарат ФСБ. Арест экс-главы правительства и врио министра строительства Самарской области спровоцировал серьезный управленческий кризис в регионе.



Губернатору Дмитрию Азарову не удалось сформировать правительство. В связи с этим все вице-губернаторы и часть ключевых министров Самарской области до сих пор работают с приставками «врио».



Евгений Чернов.