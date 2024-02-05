ДТП с участием автобуса случилось на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей случилось в Нижнем Новгороде вечером 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, авария произошла возле дома № 110 на проспекте Гагарина. В результате происшествия получил травмы пассажир отечественной машины. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее мы писали, что трое взрослых и двое детей госпитализировали после ДТП с участием двух легковых машин в Лысковском районе Нижегородской области.
Напомним, что электричка насмерть сбила мужчину в Сормовском районе. Его личность устанавливается.