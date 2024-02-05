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В Симферополе судили телефонного террориста: ему дали условный срок

В Симферополе телефонный террорист получил условный срок.
Источник: Комсомольская правда

В Симферополе 58-летнего жителя Красногвардейского района признали виновным в ложном сообщении о якобы имеющейся угрозе объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел в июне. На горячую линию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе объектам инфраструктуры. На место выехали правоохранители. Никаких опасных предметов там не обнаружили.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали звонившего.

— Мужчина признался, что звонок осуществил умышленно из хулиганских побуждений, — отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что суд признал крымчанина виновным. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.