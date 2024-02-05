В Симферополе судили телефонного террориста: ему дали условный срок

В Симферополе 58-летнего жителя Красногвардейского района признали виновным в ложном сообщении о якобы имеющейся угрозе объектам инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Инцидент произошел в июне. На горячую линию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе объектам инфраструктуры. На место выехали правоохранители. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали звонившего.
— Мужчина признался, что звонок осуществил умышленно из хулиганских побуждений, — отметили в МВД.
В ведомстве добавили, что суд признал крымчанина виновным. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.