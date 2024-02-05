В Новосибирске поймали телефонных мошенников, которым ученый СО РАН перечислил 43 млн

— Все 20 лиц, которые оформили банковские карты и передали их данные мошенникам, установлены. Это жители других регионов. Сами мошенники находились в Московской области, промышляли по всей России. Всего собрано 24 дела, в том числе с потерпевшим из Новосибирска. В этом году оно будет направлено в суд, — сообщил КП-Новосибирск заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.