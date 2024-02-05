ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против руководства Крыма

«В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания», — говорится в сообщении центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта), а также по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, «изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг». Кроме того, изъяты радиопередающее устройство, «треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия, состоящее из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора ЭДП-р и радиореле; исполнительное устройство инициации (дистанционный взрыватель по DTMF-коду), предполагающее подключение мобильного телефона».
Один из задержанных на видео, которым поделилась ФСБ, рассказал, что провез взрывчатое устройство в Крым, спрятав его в отделении для газового баллона в автомобиле. По его словам, готовилось нападение на кортеж. Задержанная по тому же делу женщина уточнила, что задание о совершении теракта поступило от СБУ в октябре прошлого года, подготовка проходила с 26 января по 1 февраля текущего года.
В конце января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе задержали всех диверсантов. «Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее», — сказал он.
В середине декабря прошлого года ФСБ сообщила, что вместе со Следственным комитетом раскрыла «глубоко законспирированную» сеть украинских спецслужб, которые готовили теракты в отношении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму, а также покушения на чиновников и военных. По данным службы, объектами планируемых покушений были в том числе глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, «пророссийский блогер» Александр Талипов и бывший украинский депутат Олег Царев.