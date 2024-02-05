ФСБ заявила о предотвращении теракта СБУ против руководства Крыма

Один из задержанных на видео, которым поделилась ФСБ, рассказал, что провез взрывчатое устройство в Крым, спрятав его в отделении для газового баллона в автомобиле. По его словам, готовилось нападение на кортеж. Задержанная по тому же делу женщина уточнила, что задание о совершении теракта поступило от СБУ в октябре прошлого года, подготовка проходила с 26 января по 1 февраля текущего года.