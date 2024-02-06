Прокуратура заинтересовалась вылетевшим на остановку грузовиком в Златоусте

Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которые случилось вечером 5 февраля в районе пересечения проспекта Гагарина и дороги Машзавод в Златоусте. Грузовая «Газель», проскакивая на красный свет, вылетела на остановку. Под колесами машины оказался 26-летний мужчина, который получил травмы.