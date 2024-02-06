Экс-глава Ассоциации малого бизнеса Татарстана погиб при ДТП на М7

По информации Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла, когда водитель автомобиля Kia Seltos не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате столкновения Халиуллин скончался на месте происшествия, а 53-летний водитель Volkswagen был госпитализирован бригадой скорой помощи.