Экс-глава Ассоциации малого бизнеса Татарстана погиб при ДТП на М7

На трассе М7 в Алнашском районе Удмуртской Республики произошло смертельное ДТП, в котором погиб бывший руководитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Хайдар Халиуллин. Об этом сообщила официальная страница Ассоциации МСБ РТ в социальной сети «Вконтакте».
По информации Госавтоинспекции Удмуртии, авария произошла, когда водитель автомобиля Kia Seltos не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате столкновения Халиуллин скончался на месте происшествия, а 53-летний водитель Volkswagen был госпитализирован бригадой скорой помощи.
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