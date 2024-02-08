В Новосибирске иномарка сбила пенсионера и врезалась в автобус

ДТП произошло вечером 7 февраля в Калининском районе Новосибирска. В результате происшествия пострадал 69-летний мужчина.
Из сообщения городской Госавтоинспекции следует, что 21-летний парень за рулем «Toyota Camry» ехал по улице Курчатова в сторону Тайгинской. Сибиряк сбил 69-летнего пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу, а затем столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». Последний стоял на остановке впереди.
Пострадавшего пенсионера с травмами госпитализировали с медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске массовая драка в центре закончилась стрельбой. Редакция также писала о том, что трупы мужчины и ребёнка обнаружили возле многоэтажки в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.