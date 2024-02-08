В Новосибирске иномарка сбила пенсионера и врезалась в автобус

Из сообщения городской Госавтоинспекции следует, что 21-летний парень за рулем «Toyota Camry» ехал по улице Курчатова в сторону Тайгинской. Сибиряк сбил 69-летнего пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу, а затем столкнулся с автобусом «НЕФАЗ». Последний стоял на остановке впереди.