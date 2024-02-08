Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Самарской области

Все случилось в 08:50 на 14 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, автомобилист за рулем «Лады Гранты» въехал в грузовик Mercedes. После удара вазовская легковушка продолжила движение и столкнулась с Skoda Kodiaq и Ford Kuga.