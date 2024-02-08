Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Самарской области

В Самарской области утром в четверг, 8 февраля, произошло массовое ДТП в Кинельском районе. Там столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Все случилось в 08:50 на 14 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. По предварительным данным, автомобилист за рулем «Лады Гранты» въехал в грузовик Mercedes. После удара вазовская легковушка продолжила движение и столкнулась с Skoda Kodiaq и Ford Kuga.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Медицинская помощь понадобилась также 71-летнему пассажиру чешского кроссовера. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.