В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека

Авария произошла 8 февраля около 15:20 на 31-м километре автодороги. В сторону Перми ехал грузовик Scania, за рулём которого находился 59-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, водитель не учёл дорожных и погодных условий, после чего произошло ДТП.