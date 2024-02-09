В массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург пострадали два человека

Два человека пострадали в результате жёсткого массового ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, рассказали в ГИБДД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Авария произошла 8 февраля около 15:20 на 31-м километре автодороги. В сторону Перми ехал грузовик Scania, за рулём которого находился 59-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, водитель не учёл дорожных и погодных условий, после чего произошло ДТП.
«Не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями Mitsubishi под управлением 64-летнего мужчины, ВАЗ под управлением 40-летнего мужчины и автомобилем Volkswagen под управлением 32-летнего мужчины», — рассказали perm.aif.ru в ГИБДД по Пермскому краю.
В результате массового ДТП пострадали два человека: 51-летний и 64-летний пассажиры Mitsubishi. Они получили травмы.
«По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в госавтоинспекции.