Опубликован документ о карантине в Омской области из-за опасной инфекции

"Установить на срок до 6 апреля 2024 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории:
Эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Нововаршавский муниципальный район, рабочий поселок Нововаршавка;
Прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 500 м от границ эпизоотического очага (далее — неблагополучный пункт)", — говорится в тексте указа за подписью губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Согласно тексту документа, в период действия карантина на территории эпизоотических очагов запрещено: лечение больных восприимчивых животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции; ввоз и вывоз восприимчивых животных. На территории неблагополучных пунктов запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
Отметим, что федеральный Роспотребнадзор определяет бешенство следующим образом:
«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое регистрируется в любые сезоны года. Бешенство можно только предотвратить. Средств лечения уже развившегося заболевания не существует».
Как сообщает санитарное ведомство, заражение человека происходит при укусе, оцарапывании или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Добавим, что в 2024 году бешенство уже активно распространяется по Омской области. Так, очаги инфекции уже выявлены в Колосовском, Тевризском, Тарском, Нововаршавском, Любинском и Омском районах.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.