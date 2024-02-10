Уголовное дело возбуждено после обнаружения СВУ на заводе в Петербурге

Как сообщалось ранее, СВУ нашли на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Один из сотрудников накануне вечером нашел недалеко от склада готовой продукции пакет. Внутри лежали три серо-бурых бруска и прикрепленная к ним пластмассовая трубка. Экспертиза установила, что бруски сделаны из тетрила. Общий вес СВУ — 1,7 кг. Трубка оказалась зажигательной, ЗТП-50. Такие, например, используют при производстве взрывных работ.