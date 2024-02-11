Нужно заботиться о социально-экономическом развитии не только афганского населения, но и всех наших стран — эксперт о проблеме наркоторговли

«Это в чистом виде бизнес на человеческих жизнях, но, как говорится, ничего личного. Что можно сказать об Афганистане. Талибы, действительно, сильно сократили посевные площади опиумного мака в стране после своего прихода к власти. Они пытаются переориентировать крестьянские домохозяйства на производство конвенциональных сельскохозяйственных культур. Но этот процесс требует, как минимум, времени, не говоря уже обо всем остальном — ресурсах, технологиях, институтах», — рассказал Борисов.