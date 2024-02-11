Нужно заботиться о социально-экономическом развитии не только афганского населения, но и всех наших стран — эксперт о проблеме наркоторговли

Ведь по оценкам экспертов, больше 90% мирового рынка героина сегодня приходится именно на Афганистан. Опиумные плантации в этой стране занимают 200 тысяч гектаров. Кроме того, сегодня в государстве активно осваивают производство синтетических наркотиков.
Также данные специалистов показывают, что, несмотря на заявления талибов о борьбе с производством наркотиков, объемы экспорта запрещенных веществ из Афганистана после прихода их к власти выросли в несколько раз. Доходы афганских наркобаронов превысили 4 миллиарда долларов в год.
Афганские наркотики провозят в Узбекистан через Таджикистан, Кыргызстан и непосредственно из Афганистана. В прошлом году таможенники Узбекистана изъяли около 9,2 тонны различных наркотических средств. Это в 12 раз больше, чем годом ранее.
Так, к примеру, в мае прошлого года контрабандисты пытались завезти из Афганистана огромную партию жидких синтетических наркотиков под видом гранатового сока. Из 9 тысяч пластиковых бутылок 48 были заполнены метамфетамином общим весом в 103 килограмма. Общую стоимость наркотиков оценили в более 70 миллионов долларов.
Значит ли все это, что «Талибан» не способен взять ситуацию под контроль или ему это просто не выгодно? Все не так просто. Своим видением ситуации с корреспондентом Podrobno.uz поделился эксперт по Центральной Азии, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики управления, директор АНО «Сибирское общество международных исследований» Денис Борисов.
Эксперт отметил, что производство и распространение наркотиков — это огромная индустрия в современной мировой экономике, которая находится за пределами государственного контроля и при этом бурно развивается и охватывает большую часть стран не зависимо от их социально-экономического и политического развития.
«Главные потребители — это скучающее от сытой жизни население развитых стран: США, государства Западной Европы, а также мировые туристические центры и отчаявшееся от беспросветной жизни население развитых и развивающихся стран. Главные производители органических наркотиков — это территории Латинской Америки (кокаин) и Центральной и Юго-Восточной Азии (опий)», — рассказал он.
Кроме того, по словам Борисова, в последнее время сильную конкуренцию органическим наркотикам составляют синтетические. Они более дешевые, а главное — не имеют географической привязки для организации производства.
«Поэтому в производстве синтетических наркотиков участвуют как традиционные районы, так и нетипичные для наркобизнеса территории. Например, крупные производители “синтетики” действуют на территории балканских государств и в последнее десятилетие на Украине», — рассказал собеседник.
При этом важно понимать, что вся наркоиндустрия держится на трех столпах — слабости государственных институтов, которые допускают на своей территории наркобизнес; мощной химической промышленности развитых стран, которая поставляет необходимые химикаты (прекурсоры) для производства как традиционных, так и синтетических наркотиков; западной (по сути транснациональной) финансовой инфраструктуре, которая легализует кровавые деньги.
«Это в чистом виде бизнес на человеческих жизнях, но, как говорится, ничего личного. Что можно сказать об Афганистане. Талибы, действительно, сильно сократили посевные площади опиумного мака в стране после своего прихода к власти. Они пытаются переориентировать крестьянские домохозяйства на производство конвенциональных сельскохозяйственных культур. Но этот процесс требует, как минимум, времени, не говоря уже обо всем остальном — ресурсах, технологиях, институтах», — рассказал Борисов.
Однако есть большой нюанс: за годы американского внешнего управления в этой стране было произведено и накоплено на складах столько опия, что хватит на бесперебойные поставки в тех же объемах в следующие лет десять.
«Ситуацию с наркотиками под контроль не могут взять даже более ресурсные правительства развитых стран, что уж говорить про молодое афганское государство. Тема наркобизнеса и государственного контроля — это очень многоаспектная проблематика, которая требует отдельного разговора. Давайте зафиксируем как факт: ни Кабул, ни Бангкок, ни Богота не способны взять ситуацию под контроль в этой сфере», — подчеркнул эксперт.
Узбекистан, как и другие республики Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, находится на передовой борьбы с наркотрафиком из этой страны. И без сторонней помощи здесь не обойтись. Естественным союзником в этой борьбе является Россия.
«Наши страны сотрудничают по этому вопросу в рамках действующих многосторонних институтов безопасности и развития в Центральной Азии — СНГ и ШОС. По большому счету в этих дипломатических форматах проводится работа по двум направлениям», — отметил собеседник.
Во-первых, обеспечивается общность в противодействии незаконному распространению наркотиков через унификацию нормативно-правовой базы, стандартизацию юридических процедурных вопросов и ускорение процедур обмена правоохранительной информацией. Во-вторых, проводятся совместные оперативно-следственные мероприятия и обучение личного состава правоохранительных органов для перекрытия каналов поставок наркотиков и поимке наркопреступников.
Кроме того, несмотря на то, что Узбекистан не является членом ОДКБ, его представителей регулярно привлекают для участия в совместных мероприятиях по пресечению наркотрафика. Как известно, в организации принята Антинаркотическая стратегия на 2021−2025 годы. К примеру, в сентябре прошлого года организация провела субрегиональную антинаркотическую операцию «Канал-Перехват». Совместными усилиями силовики выявили свыше 850 наркопреступлений и изъяли почти 900 килограммов наркотических средств.
Совместные операции по пресечению контрабанды наркотиков силовые ведомства Узбекистана и России проводят и на двусторонней основе. К примеру, летом 2023 года они пресекли попытку провоза тяжелых наркотиков из Санкт-Петербурга в Ургенч. Гражданин Узбекистана пытался ввезти героин и гашиш под видом кондитерской продукции.
При этом многие эксперты сходятся во мнении, что бороться с проблемой наркотрафика нужно не только посредством специальных операций, но и с помощью строительства инфраструктуры и прочей поддержки, которая поможет создавать новые рабочие места и основу для модернизации, делать более устойчивой экономику Афганистана.
«Я бы сказал, что нужно заботиться о социально-экономическом развитии не только афганского населения, но и всех наших стран. Это будет естественным образом сокращать социальную базу людей, участвующих в наркоиндустрии, снижая человеческий потенциал, как производителей, так и потребителей веществ, изменяющих сознание», — поделился Борисов.
Проблема наркотиков — это симптом социально-экономической неустроенности населения. Как при любой болезни, симптомы нужно купировать, но без решения первопричины, существенных результатов не достичь, добавил собеседник.
Однако, если это задача на длительную перспективу, то с точки зрения действенных краткосрочных мер уже сейчас можно начать решать проблему через усиление межгосударственного финансового контроля за потоками наркоденег, которые «отмываются» через банковские системы наших стран.
«Необходимо ужесточать наказание вплоть до пожизненных сроков, но не рядовым исполнителям наркотрафика, которых нужда заставила провозить в своих внутренностях наркотики, а банкиров и обнальщиков, которые закрывают глаза на историю происхождения средств своих клиентов. Современный финтех позволяет серьезно осложнить легализацию средств, полученных незаконным путем. Главный вопрос: есть ли желание у наших чиновников претворять это в жизнь?» — заключил эксперт.