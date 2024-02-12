В Подмосковье пресекли контрабанду сырья, содержащего драгметаллы на 70 млн рублей

«В 2023 году пресечен контрабандный канал, организованный россиянами и иностранными гражданами. Из незаконного оборота изъято более 5,5 т сырья, содержащего драгоценные металлы на сумму более 70 млн рублей», — сообщили в ЦОС.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ «задержаны четверо участников организованной группы — проживающие в Московском регионе граждане трех иностранных государств». Они заключены под стражу. По данным МВД, они незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие драгметаллы, и перерабатывали их для контрабандного перемещения через таможенную границу.
Изъято более 5,5 тонны сырья, содержащего платину, палладий и родий. Следственным управлением УМВД России по городскому округу Химки Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов и приготовления к их контрабанде.
Как отметили в ФСБ, с 2019 года в результате совместных мероприятий пресечено уже четыре крупных контрабандных канала, организованных преступными группами, в которые входили граждане России, Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины. Из незаконного оборота изъято более 42 тонны сырья, содержащих металлы платиновой группы (платину, палладий и родий) общей стоимостью более 530 млн рублей.
Следователями МВД России за этот период возбуждено 19 уголовных дел по статьям 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), 191 (незаконный оборот драгоценных металлов), 192 (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов) и 226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов) УК РФ.
К уголовной ответственности привлечено семь граждан РФ. В доход государства обращено драгоценных металлов на сумму свыше 20 млн рублей. По остальным уголовным делам оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.