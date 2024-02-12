В Подмосковье пресекли контрабанду сырья, содержащего драгметаллы на 70 млн рублей

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками ФСБ «задержаны четверо участников организованной группы — проживающие в Московском регионе граждане трех иностранных государств». Они заключены под стражу. По данным МВД, они незаконно скупали у юридических и физических лиц автомобильные каталитические нейтрализаторы, содержащие драгметаллы, и перерабатывали их для контрабандного перемещения через таможенную границу.