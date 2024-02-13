Наггетсы с сальмонеллой? Названа причина массового отравления в Дальнереченске

С прошлого года в разных регионах страны участились случаи массовых отравлений после посещения заведений общественного питания или заказа готовой еды. Расследования Россельхознадзора выявляют, что организации общепита в каждом из таких случаев не были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС» и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Служба предлагает законодательно закрепить необходимость регистрации организаций в сфере общественного питания в ФГИС «ВетИС» в качестве условия для внесения в Реестр Роспотребнадзора.