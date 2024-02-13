Наггетсы с сальмонеллой? Названа причина массового отравления в Дальнереченске

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в кафе Дальнереченска, предварительно после посещения которого с пищевым отравлением был госпитализирован 51 человек. Оказалось, что в организации общепита использовали сырье неподтвержденного качества и безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«Проведенные мероприятия показали, что у кафе “М-Бургер” ИП Музыка Л. В., в котором произошло массовой отравление людей, отсутствует площадка, зарегистрированная в информационной системе “Цербер”. Соответственно, предприятие использовало для приготовления блюд сырье неизвестного происхождения», — сообщили в ведомстве.
По информации другого контролирующего ведомства. Роспотребнадзора, предварительная причина массового отравления в Дальнереченске — кулинарная продукция собственного изготовления, наггетсы и соусы, которые употребляли посетители общепита.
«По результатам лабораторных исследований в данной продукции обнаружена сальмонелла» — сообщили в эпидотделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В ведомстве отметили, что увеличилось и число пострадавших — с 31 до 51 человек. Все они госпитализированы в дальнереченскую и кировскую больницы. Как сообщил глава округа Сергей Старков, в тяжелом состоянии пациентов нет.
Напомним, массовое отравление произошло в Дальнереченске на прошлой неделе. Люди с признаками острого отравления обращались в центральную городскую больницу с 5 по 10 февраля, среди возможных причин отравления они называли посещение кафе «М-Бургер».
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
12 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано предостережение ИП Музыка Л. В. о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Управлением Россельхознадзора информация о нарушении законодательства направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и в правоохранительные органы для принятия мер в пределах компетенции.
С прошлого года в разных регионах страны участились случаи массовых отравлений после посещения заведений общественного питания или заказа готовой еды. Расследования Россельхознадзора выявляют, что организации общепита в каждом из таких случаев не были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС» и использовали мясное сырье неизвестного происхождения. Служба предлагает законодательно закрепить необходимость регистрации организаций в сфере общественного питания в ФГИС «ВетИС» в качестве условия для внесения в Реестр Роспотребнадзора.