Дело пьяного водителя, убившего 11-летнюю девочку, взяли на контроль в Москве

13 февраля в Пермском крае простятся с 11-летней школьницей, погибшей в страшном ДТП близ Полазны. Авария, оборвавшая жизнь ребенка, произошла днем 10 февраля, когда пьяный 37-летний водитель, лишенный прав, сел за руль своего Mercedes и вырулил на встречную полосу.
В результате лобового столкновения девочка, находившаяся в автомобиле Volkswagen Polo, получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине «скорой помощи».
Дело пьяного водителя, которого в январе уже лишили права управлять автомобилем за езду в нетрезвом виде, взяли на контроль в Центральном Аппарате СК России. По закону ему придется ответить за «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.
— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб ребенок в Пермском крае, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — По данным следствия, 10 февраля в Добрянском городском округе мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем, в котором находился водитель и два пассажира, в том числе малолетний ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще трое пострадавших с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.
Напомним, погибшая в аварии девочка была жизнерадостным и в то же время очень ответственным ребенком. После школы она приходила к волонтерами — помогать плести маскировочные сети, шить маскхалаты и делать носилки, волокуши. Писала бойцам на СВО теплые письма, а они назвали ее — наш Светлячок и «помогатор».
«Спи спокойно, пусть тебе будет мягко на облаках», «Это страшно пережить, об этом невозможно забыть, мы вместе с вами скорбим, очень тяжело», «Дай бог вам сил», «Скорбим с Вами. Очень соболезнуем», — пишут родным десятки знакомых и незнакомых людей, которых до глубины души тронула эта трагедия.