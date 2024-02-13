Дело пьяного водителя, убившего 11-летнюю девочку, взяли на контроль в Москве

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб ребенок в Пермском крае, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — По данным следствия, 10 февраля в Добрянском городском округе мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем, в котором находился водитель и два пассажира, в том числе малолетний ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще трое пострадавших с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.