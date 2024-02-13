В Ленинградской области арестовали подозреваемого в попытке диверсии

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 281 (“Диверсия”) и 222.1 (“Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств”) УК РФ, сроком по 9 апреля», — сообщила пресс-служба.