Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин.
Четыре крымских музея подали жалобу в ЕСПЧ 4 октября 2023 года. Сделано это было из-за «неправосудного решения Верховного суда Нидерландов о передаче Украине экспонатов выставки “Крым — золотой остров в Черном море”, пояснил Мальгин.
По его информации, в документе указывается на нарушение прав музеев по нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека. А именно, нарушены права в вопросе ограничения доступа к правосудию: нидерландская судебная система отказала крымским музеям в назначении юридических представителей. Кроме того, защитники музеев полуострова заявили об отсутствии беспристрастности со стороны нидерландских судов.
Также в жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию носят сугубо политический мотив, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
Помимо этого, подчеркивается, что у музеев Крыма отсутствуют доступные средства для защиты своих имущественных прав от незаконных действий и решений Украины.
«Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, ожидается взвешенный и объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев», — сказал Малыгин.
Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников высказал мнение, что скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Он обратил внимание на то, что из Киево-Печерской лавры вывозятся иконы. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Поэтому у МИД России есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба.
В коллекции находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.