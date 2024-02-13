В Анапе по факту пожара в многоэтажном доме возбуждено уголовное дело

Пожар продолжается, из горящего здания эвакуированы 440 человек, один человек пострадал.
На место происшествия в Анапе направлена следственно-оперативная группа. После локализации возгорания следователи и криминалисты следственного комитета приступят к осмотру и выполнению иных следственных действий. Кроме того, следователи дадут оценку действиям контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе в сфере пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.
По данным МЧС, площадь возгорания остается прежней — около 1 тыс. кв. м. На месте работают более ста пожарных и 37 единиц техники.
Анна Перова, Краснодар