В Анапе по факту пожара в многоэтажном доме возбуждено уголовное дело

На место происшествия в Анапе направлена следственно-оперативная группа. После локализации возгорания следователи и криминалисты следственного комитета приступят к осмотру и выполнению иных следственных действий. Кроме того, следователи дадут оценку действиям контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе в сфере пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.