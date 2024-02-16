Суд в Москве отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки»

«В удовлетворении искового заявления Трещёва Александра Станиславовича к ПАО “МТС” отказать», — сказала судья Ольга Синельникова.
Трещев не явился в суд и ходатайствовал о переносе заседания в связи с нехваткой времени для подготовки к нему, ответчик возражал. В итоге слушания начались в отсутствие истца.
Трещев требовал от МТС перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
На этой неделе Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор». Истец Анастасия Пак требует с каждого по одному миллиарду долларов в фонд «Защитники Отечества».
Кроме того, Таганский суд Москвы рассматривает иск некого Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 миллионов рублей.