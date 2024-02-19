ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск

Кроме того, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино против российских военнослужащих применили беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Первое соединение относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксировали в районе Работино 3 и 11 августа 2023 года.