ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск

«Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом “Си-Эс”», — сказал генерал-лейтенант.
Это вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.
Кириллов подчеркнул, что это не единичный случай применения Украиной нелетального химоружия. ВСУ 7 и 23 апреля 2023 года сбрасывали с дронов ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6».
«Тридцать первого января 2024 года по позициям российских войск был применен неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества “антрахинон”» — продолжил генерал.
Этот химикат обладает выраженным токсическим действием, вызывает слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен из-за его канцерогенности.
Кроме того, 15 июня 2023 года в районе населенного пункта Работино против российских военнослужащих применили беспилотник с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с хлорпикрином. Первое соединение относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин запрещен к использованию даже в правоохранительных целях. Повторные случаи применения боеприпасов, снаряженных хлорпикрином, зафиксировали в районе Работино 3 и 11 августа 2023 года.